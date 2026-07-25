Coltivare un sano realismo alla scuola della Magnifica humanitas 

Notizia in breve

Un principio legato al movimento del ’68 francese invita a essere realisti e a chiedere l’impossibile. Questa frase, associata a Camus e don Giussani, è stata ripresa nel testo, che riflette sull’importanza di coltivare un approccio realistico e ambizioso. La citazione sottolinea la volontà di superare i limiti percepiti, mantenendo un atteggiamento di speranza e determinazione. La riflessione si inserisce in un contesto di educazione e formazione, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.