Colore unghie agosto 2026 | i trend più eleganti del momento

A giugno 2026, le tendenze per le unghie si concentrano su colori pastello e tonalità vivaci, con molte proposte di manicure ideali per l’estate. Le nuance più popolari includono tonalità delicate come rosa cipria, azzurro polvere e menta, affiancate da colori più intensi come rosso, arancione e giallo acceso. Le decorazioni sono spesso minimaliste, con linee sottili o dettagli geometrici, e molte persone scelgono finish lucidi o opachi.

Unghie agosto 2026: dalle tonalità pastello ai colori vivaci, ecco le tendenze manicure da provare durante l’estate. Con l’arrivo di agosto, la manicure si rinnova seguendo le tendenze più attuali della stagione. Dai colori vivaci ispirati al mare alle nuance delicate che esaltano l’abbronzatura, il 2026 propone una vasta scelta di tonalità adatte a ogni stile. Ecco quali sono i colori per unghie più di tendenza del momento, insieme a consigli e idee per scegliere la manicure perfetta per l’estate. Agosto è il mese dell’estate per eccellenza e, come ogni anno, anche le manicure seguono le atmosfere della stagione. Le tendenze per il colore delle unghie nell’agosto 2026 vedono il ritorno di tonalità vivaci, ma anche di nuance più delicate che valorizzano l’abbronzatura e si adattano sia alle vacanze al mare sia agli eventi serali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Tendenze unghie 2026 le più belle da copiare

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