Colle brilla di una luce nuova Investimento da oltre 2 milioni per l’illuminazione pubblica
A Colle sta procedendo con un investimento di oltre 2 milioni di euro per l’illuminazione pubblica. È in corso l’affidamento dei lavori per il rifacimento completo della rete di illuminazione della città. L’intervento riguarda uno dei progetti più estesi previsti per migliorare l’illuminazione in tutto il territorio comunale. La fase di affidamento si sta concretizzando, anche se non sono stati ancora annunciati i tempi di realizzazione.
La città si avvicina a uno degli interventi più estesi previsti sulla rete dell’ illuminazione pubblica. Procede infatti l’affidamento del rifacimento dell’intero sistema. In questa fase è in corso l’accettazione del project financing, una formula di collaborazione tra pubblico e privato attraverso la quale soggetti terzi propongono investimenti per la realizzazione e la gestione delle opere, ottenendo una remunerazione collegata ai risparmi energetici o agli altri benefici generati. L’intervento, che andrà successivamente in gara, prevede un quadro economico complessivo di 2 milioni e 270 mila euro. Si tratta di un progetto che interesserà l’intera rete, con la sostituzione di circa 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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