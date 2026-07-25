Colle brilla di una luce nuova Investimento da oltre 2 milioni per l’illuminazione pubblica

Notizia in breve

A Colle sta procedendo con un investimento di oltre 2 milioni di euro per l’illuminazione pubblica. È in corso l’affidamento dei lavori per il rifacimento completo della rete di illuminazione della città. L’intervento riguarda uno dei progetti più estesi previsti per migliorare l’illuminazione in tutto il territorio comunale. La fase di affidamento si sta concretizzando, anche se non sono stati ancora annunciati i tempi di realizzazione.