La polizia ha arrestato un pusher con 107 grammi di cocaina nascosti in un altarino nella camera da letto degli ospiti. La droga era contenuta in due sacchetti di plastica nascosti tra statuette religiose, tra angioletti e sculture di madonne. L’arresto è stato effettuato durante una perquisizione, che ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente nascosta tra oggetti sacri.

La droga l’aveva nascosta all’interno di un altarino della camera da letto degli ospiti, tra le statuette religiose. Due sacchetti di plastica con quasi 107 grammi di cocaina infilati dietro angioletti e piccole sculture di madonne. È stato lo stesso M.C., 29 anni compiuti a gennaio, a indicare alla polizia il nascondiglio nella casa in cui abita con i genitori, in una traversa di viale Suzzani. Il pusher è stato così arrestato dagli agenti del commissariato Greco Turro e portato in camera di sicurezza, in vista della direttissima in Tribunale. Il ventinovenne, incensurato ma di recente controllato più volte insieme a noti spacciatori della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coca nascosta nell’altarino, preso pusher

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La scena DELLE MURA di DUE SPICCI

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