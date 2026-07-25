Clamoroso al Tour l'ultima tappa cancella il pavé di Butte Montmartre | non ci sono abbastanza agenti

Notizia in breve

Durante l'ultima tappa del Tour de France, in programma domenica 19 luglio a Parigi, è stata annullata la salita in pavé di Butte Montmartre. La decisione è stata presa perché non ci sono abbastanza agenti di sicurezza disponibili. La passerella finale, che normalmente attraversa questa zona, è stata neutralizzata nella sua parte più significativa. La corsa si conclude con l'Alpe d'Huez, dove si è svolta l'ultima salita.