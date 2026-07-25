Città della Pieve incanta I turisti restano più a lungo | Bellezza accoglienza e qualità

Notizia in breve

Nel primo trimestre del 2026, Città della Pieve ha registrato un aumento della permanenza dei turisti, con una maggiore durata delle visite rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali della Regione Umbria evidenziano un incremento nel numero di visitatori e una maggiore permanenza in città. La regione attribuisce questa crescita alla bellezza del centro storico, all’accoglienza e alla qualità dell’offerta turistica locale.