Città della Pieve incanta I turisti restano più a lungo | Bellezza accoglienza e qualità
Nel primo trimestre del 2026, Città della Pieve ha registrato un aumento della permanenza dei turisti, con una maggiore durata delle visite rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali della Regione Umbria evidenziano un incremento nel numero di visitatori e una maggiore permanenza in città. La regione attribuisce questa crescita alla bellezza del centro storico, all’accoglienza e alla qualità dell’offerta turistica locale.
"I dati ufficiali sul turismo forniti dalla Regione Umbria relativi al primo trimestre 2026 offrono una fotografia chiara ed incoraggiante per Città della Pieve ". E’ quanto rileva l’Amministrazione comunale di Città della Pieve che in una nota sottolinea come "in un quadro complessivo in cui il turismo registra oscillazioni e sfide a livello regionale, la nostra comunità registra un dato di straordinario rilievo: la permanenza media dei turisti si attesta a 3,13 giorni complessivi (con un picco di 3,88 giorni per i visitatori stranieri), segnando una crescita della durata dei soggiorni del +16,36 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Trentino da sogno, ecco le strutture più amate dai turisti: la classifica che premia qualità e accoglienzaIl Trentino si conferma una destinazione molto apprezzata dai turisti, con strutture che spaziano dai tradizionali masi di montagna alle sistemazioni...