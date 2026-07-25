Un vulcanologo ha riferito che sui Campi Flegrei il rischio di eruzione è elevato e sono stati commessi gravi errori di comunicazione. Nel frattempo, nel settore sanitario, due gemelle nate prematuramente sono state coinvolte in uno studio sul “Co-Bedding” per neonati. La ricerca mira a comprendere gli effetti di condividere il letto tra neonati prematuri. Questi eventi sono stati riportati senza ulteriori approfondimenti o commenti ufficiali.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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