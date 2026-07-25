Un team ha festeggiato cinque anni di attività in un ambiente insolito, caratterizzato da una forte coesione. La squadra si distingue per una forte identità in evoluzione e per un approccio che valorizza la disponibilità più che l’età. La loro filosofia si basa su curiosità e apertura, con una propensione al cambiamento anche in situazioni già definite. Un percorso che riflette una giovinezza fatta di volontà e desiderio di innovare, più che di anni passati.

Esiste una forma di giovinezza che non si misura in anni ma in disponibilità. Curiosità, apertura, desiderio di cambiare rotta anche quando la strada sembra già tracciata. È da qui che nasce Trattoria Contemporanea, il progetto a Lomazzo (CO) che in cinque anni ha portato da una brigata alla prima esperienza gestionale, priva di un passato ingombrante e proprio per questo libera di tentare, a una realtà stellata, con una costola fiorentina all’interno del W Florence del gruppo Marriott. «All’inizio abbiamo ragionato di istinto», racconta il fondatore Luca Di Pierro. Non come improvvisazione, ma come strumento per orientarsi in un contesto ancora indefinito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cinque anni, una stella, un team coeso, un luogo insolito e un’identità in continuo movimento

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Andrea Stella's Bold Bet: Ignoring Trophies to Build the Next Generation

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