Cieli sereni nel pomeriggio possibili rovesci sui rilievi alpini

Nel pomeriggio, sui rilievi alpini, sono previsti possibili rovesci, mentre il resto della regione continuerà con tempo stabile e soleggiato grazie a un'alta pressione. Le temperature sono leggermente inferiori alla media stagionale. La giornata si presenta con cieli sereni, ma sui rilievi potrebbero verificarsi locali rovesci nel pomeriggio.

Vediamo le previsioni meteo a Bergamo per questo weekend. Un campo di alta pressione protegge in parte il Nordovest, Lombardia compresa, garantendo tempo in prevalenza stabile e soleggiato salvo qualche locale disturbo sui rilievi o a ridosso dei medesimi; temperature lievemente sotto la media del periodo. Ritorno a condizioni di tempo instabile tra stasera e domani con possibili rovesci e temporali. Nella settimana ventura è atteso il ritorno a una nuova fase dominata dall’ alta pressione con temperature in graduale aumento che si porteranno su valori superiori alla media. Previsioni a cura del Centro meteorologico Lombardo. Sabato 25... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Morning showers possible before brighter skies return this afternoon

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