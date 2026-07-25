Cibo italiano boom di ricerche all’estero | i prodotti Made in Italy più desiderati nel mondo

Le ricerche di prodotti alimentari italiani all’estero sono aumentate significativamente, con molti consumatori che iniziano la loro ricerca online. Prima di acquistare in negozio o su piattaforme di e-commerce, cercano ricette, informazioni sugli ingredienti e marchi sconosciuti. Questo fenomeno si traduce in un incremento delle visite ai siti dedicati e nelle ricerche di prodotti come pasta, formaggi e olio d’oliva italiani.

Il primo passo verso l’acquisto di un prodotto alimentare italiano avviene sempre più spesso online. Prima di entrare in un negozio o ordinare da una piattaforma, i consumatori cercano una ricetta, approfondiscono le caratteristiche di un ingrediente e scoprono marchi che fino a quel momento non conoscevano. È in questa fase, apparentemente lontana dalla vendita, che può iniziare il percorso di internazionalizzazione di un’impresa. La sfida per le aziende italiane, infatti, non è più soltanto raggiungere nuovi distributori, ma riuscire a farsi trovare nei mercati nei quali esiste già un interesse per il Made in Italy. A confermarlo sono i... 🔗 Leggi su Panorama.it

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