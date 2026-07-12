Un'azienda italiana ha consegnato uno dei superyacht più grandi e costosi del mondo a un armatore straniero. La costruzione è avvenuta in un cantiere italiano, con materiali e tecnologie made in Italy. Lo yacht misura oltre 100 metri, ha più di 20 cabine e un sistema di stabilizzazione avanzato. La vendita è stata conclusa a prezzo record, superiore ai 600 milioni di euro. La consegna è avvenuta dopo circa due anni di lavori.

Ci sono eccellenze italiane che non sfilano sulle passerelle ma attraversano gli oceani. È il caso della nautica da diporto, uno dei comparti industriali che meglio rappresentano il Made in Italy nel mondo. Ogni yacht costruito nei cantieri italiani racchiude il meglio della tradizione manifatturiera nazionale: design, innovazione, tecnologia e una straordinaria cultura artigianale che continua a fare scuola a livello internazionale. L’Italia è oggi il punto di riferimento mondiale nella costruzione di yacht e superyacht. Un primato costruito nel tempo grazie a imprese che hanno saputo trasformare il sapere artigiano in eccellenza industriale, mantenendo però intatta quella cura del dettaglio che rende ogni imbarcazione un pezzo unico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La rotta del successo della nautica italiana: perché gli yacht e i superyacht più desiderati sono Made in Italy

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