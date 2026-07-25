Samuel Chukwueze potrebbe rimanere al Milan anche nella stagione 2026-2027. Dopo il prestito al Fulham, l’esterno nigeriano sta attirando l’attenzione del tecnico Ruben Amorim durante il precampionato. Il club rossonero valuta di offrirgli una nuova opportunità, considerando le sue prestazioni e la volontà di lavorare con l’allenatore. La decisione finale dovrebbe essere presa nei prossimi mesi.

Tra i possibili protagonisti del Milan 20262027 c'è anche Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano, di rientro dal prestito al Fulham, sta convincendo Ruben Amorim nel corso del precampionato e il club rossonero potrebbe offrirgli una nuova possibilità. A fornire ulteriori dettagli sul suo futuro ci ha pensato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale Youtube. La prestazione di Chukwueze contro il Celtic. Dal primo giorno del raduno, Amorim ha provato Chukwueze nel ruolo di esterno destro a tutta fascia. Il nigeriano non aveva mai giocato in questa posizione nel corso della sua carriera, ma nell'amichevole contro il Celtic sembrava lo avesse fatto per tutta la vita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Chukwueze può restare al Milan, Romano: "Vuole lavorare con Amorim"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fullkrug Berpeluang Bertahan di Serie A Milan Serius Bidik Anguissa Ugarte Ditawarkan ke Milan

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Amorim non ha dubbi, Chukwueze deve restare al Milan

Svolta Musah, può restare al Milan: ecco perché Amorim vuole puntare su di luiYunus Musah tornerà al Milan dopo la fine del prestito all'Atalanta, poiché il club nerazzurro ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto di...

Argomenti più discussi: Kostic e Camarda, gioiellini per l’attacco rossonero: a volte la soluzione è più vicina di quanto si pensi…; La mossa a sorpresa di Amorim | cambia ruolo a Chukwueze come fece con Diallo e Quenda.

#Milan, #Chukwueze dovrebbe restare a meno di clamorosi colpi di scena, #musah non rientra nei piani di #amorim, #fofana sarà valutato durante le amichevoli. #Milan #Calciomercato #mercato #premierleague #seriea x.com

Amorim ci crede davvero: Chukwueze può essere l’arma a sorpresa del nuovo MilanL’assist per Camarda contro il Celtic conferma le prime sensazioni: il nigeriano Chukwueze ha caratteristiche uniche nella rosa rossonera Tra le tante indicazioni lasciate dalla prima amichevole estiv ... msn.com

Amorim non ha dubbi, Chukwueze deve restare al MilanSamuel Chukwueze resterà al Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che piace a Ruben Amorim per le sue qualità di uno contro uno. Il Milan potrebbe tenere Chukwueze (Ansa Foto ... calciomercato.it