chigiana mondi in dialogo veterani e giovani talenti

Domani alle 21, alla Chigiana, si terrà un concerto con Alessandro Carbonare, uno dei clarinettisti italiani più noti, e il Quartetto Adorno, formato da giovani musicisti diplomati all’Accademia Chigiana e ormai attivi a livello internazionale. L’evento vedrà insieme un veterano e un quartetto di talenti emergenti in un dialogo musicale che attraversa generazioni e stili.

SIENA Alessandro Carbonare e il Quartetto Adorno protagonisti al Chigiana Festival. L’incontro tra uno dei più grandi clarinettisti italiani e un quartetto nato all’Accademia Chigiana, ma ormai affermato sulla scena internazionale, sarà l’appuntamento di domani alle 21.15, nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini, per un programma che mette in dialogo Hans Werner Henze e Johannes Brahms. Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e artista di riferimento del panorama internazionale, condividerà il palcoscenico con il Quartetto Adorno, formato dagli ex allievi della Chigiana Edoardo Zosi e Liù Pelliciari ai violini, Benedetta Bucci alla viola e Maria Salvatori al violoncello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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