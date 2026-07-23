Chigiana Summer Festival Giovani talenti in scena
Durante il Chigiana Summer Festival 2026, giovani talenti si esibiranno in musica da camera. La rassegna si svolge a Siena e vede protagonisti artisti emergenti. L’evento si concentra sulle esibizioni di giovani musicisti, con concerti programmati nel corso della manifestazione. La partecipazione di questi artisti rappresenta il cuore della programmazione, che si concentra sulla promozione di nuovi talenti nel panorama musicale.
di Riccardo Bruni SIENA La grande musica da camera torna protagonista a Siena con la rassegna del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026. Stasera il Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini ospiterà infatti un doppio appuntamento che vedrà alternarsi giovani talenti della Summer Academy e interpreti di fama internazionale, in un ideale dialogo tra tradizione, ricerca e culture diverse. Al centro della serata ci sarà soprattutto il ritorno di Lilya Zilberstein, pianista tra le più autorevoli della scena internazionale e docente dei corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana. Alle 21.15 l’artista sarà protagonista di un quintetto formato insieme ai violinisti Riccardo Zamuner e Alexander Goldberg, alla violista Benedetta Bucci e alla violoncellista Maria Clara Mandolesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Chigiana Festival 2026, Siena diventa unisola di musica
Notizie e thread social correlati
Siena: al via il Chigiana International Festival & Summer Academy 2026Il Concerto per l’Italia si svolgerà il 18 luglio in Piazza del Campo, con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel...
Giovani talenti in scena: nasce Lazio Danza e TeatroÈ stata presentata ufficialmente la piattaforma “Lazio Danza e Teatro”, un progetto che offre formazione, mentoring e opportunità di crescita...
Temi più discussi: Chigiana Summer Festival. Giovani talenti in scena; Siena, il Don Giovanni di Mozart al Chigiana International Festival; La musica della Chigiana torna a Villa Chigi Saracini: concerto degli allievi dell’Accademia; La Chigiana accende Piazza del Campo . Stasera la tredicenne Melkonian.
Canale 3. . Oltre 100 spettacoli, più di 800 artisti, grandi interpreti, orchestre sinfoniche e giovani talenti provenienti da tutto il mondo: questo il programma del Chigiana International Festival and Summer Academy 2026, dal titolo Isole. Ieri sera, nella corte di facebook
La Chigiana accende Piazza del Campo. Stasera la tredicenne MelkonianRiflettori puntati sul debutto della violoncellista, talento precoce della Summer Academy . msn.com
Don Giovanni ai Rozzi. Giovani protagonistiChigiana International Festival, stasera alle 21,15 e domani alle 18 ... msn.com