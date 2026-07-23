di Riccardo Bruni SIENA La grande musica da camera torna protagonista a Siena con la rassegna del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026. Stasera il Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini ospiterà infatti un doppio appuntamento che vedrà alternarsi giovani talenti della Summer Academy e interpreti di fama internazionale, in un ideale dialogo tra tradizione, ricerca e culture diverse. Al centro della serata ci sarà soprattutto il ritorno di Lilya Zilberstein, pianista tra le più autorevoli della scena internazionale e docente dei corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana. Alle 21.15 l’artista sarà protagonista di un quintetto formato insieme ai violinisti Riccardo Zamuner e Alexander Goldberg, alla violista Benedetta Bucci e alla violoncellista Maria Clara Mandolesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chigiana Summer Festival. Giovani talenti in scena

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Chigiana Festival 2026, Siena diventa unisola di musica

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