I lavori di restauro della chiesa di San Francesco a Citerna sono stati completati. Sono stati effettuati interventi di recupero e consolidamento sulla struttura, portando a termine il restauro conservativo dell’edificio. La chiesa, che ospita opere d’arte e arredi storici, ora presenta un aspetto rinnovato e più stabile rispetto al passato. Le operazioni sono durate diversi mesi e sono state concluse nelle ultime settimane.

Si sono conclusi i lavori di recupero, consolidamento e restauro conservativo della chiesa di San Francesco a Citerna. L’immobile (che ospita la Madonna di Citerna, una straordinaria scultura in terracotta policroma attribuita a Donatello) è di proprietà del Fondo Edifici di Culto (Fec) ed è stato riaffidato alla parrocchia di San Michele Arcangelo e San Francesco per le attività pastorali. I lavori (oltre 250 mila euro) hanno interessato la sacrestia, inutilizzabile dalle scosse del terremoto del 1997 con un intervento sul solaio che ha rinforzato le travi originarie e risanato le murature. Il cantiere ha riguardato inoltre il restauro del coro ligneo del 1550, situato nell’abside. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiesa di S. Francesco. Concluso il restauro

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