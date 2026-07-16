Le vetrate storiche della Chiesa di San Francesco a Castiglion Fiorentino sono state rimosse nei giorni scorsi. Le finestre, realizzate in vetro colorato, sono state prelevate dall'edificio per un intervento di pulitura e restauro. Il lavoro prevede la rimozione, il trattamento e la successiva reinstallazione delle vetrate. Al momento, non sono stati comunicati tempi precisi per il completamento dei lavori.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Nei giorni scorsi sono state prelevate dalla Chiesa di San Francesco di Castiglion Fiorentino le vetrate storiche che saranno sottoposte a un accurato intervento di pulitura e restauro prima della loro ricollocazione. Le operazioni si sono svolte sotto la supervisione della professoressa Ilaria Pennati della Soprintendenza di Arezzo. Contestualmente, attraverso l’utilizzo di una piattaforma elevatrice, sono state verificate le dimensioni e le caratteristiche dei telai destinati ad accogliere nuovamente le opere. Alcuni pannelli sono stati utilizzati come sagome per rilevare con precisione le misure e garantire il corretto riposizionamento delle vetrate al termine dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiesa di San Francesco, in corso il restauro delle vetrate

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