Il Comune di Chianciano Terme ha annunciato una riduzione delle tariffe della tassa sui rifiuti per il 2026, con un calo che va dal 2,59 al 4 per cento. La sindaca ha dichiarato di essere “orgogliosa” dell’intervento. Il pacchetto, che include anche l’approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti, sarà sottoposto al prossimo Consiglio comunale. La diminuzione delle tariffe è stata confermata nel documento che sarà discusso nelle prossime settimane.

CHIANCIANO TERME Il pacchetto sulla Tari 2026 che l’amministrazione comunale porterà all’esame del prossimo Consiglio comunale, insieme all’approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti e alla determinazione delle nuove tariffe, prevede una riduzione. Il Pef passa dai 2 milioni e 561mila euro del 2024 ai 2 milioni e 400mila euro previsti per il 2026: secondo il Comune, la riduzione è stata possibile grazie alla riorganizzazione dei servizi di raccolta, al controllo della spesa e al recupero delle somme Tari non versate, nonostante l’aumento generale dei costi sostenuti dai gestori. Un Piano economico finanziario ridotto di oltre 160mila euro in due anni, tariffe più leggere per cittadini e imprese e nuove agevolazioni fino al 30% per famiglie, nuovi nati, nuove attività e nuovi residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chianciano Terme, giù la Tari. Tariffe in calo dal 2,59 al 4%. La sindaca Torelli: "Orgogliosa"

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