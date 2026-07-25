Il 25 luglio, la cantautrice bergamasca sarà protagonista con la sua band del concerto di chiusura della rassegna Lazzaretto Estate 2026. Durante l’intervista, ha dichiarato di avere in testa molta musica che cresce insieme a lei. La giovane artista ha condiviso anche che il suo percorso musicale si sviluppa con entusiasmo e passione, senza specificare dettagli su progetti futuri o collaborazioni. La performance si inserisce nella programmazione estiva della manifestazione.

L’INTERVISTA. La giovane cantautrice bergamasca il 25 luglio sarà protagonista con la band del concerto di chiusura della rassegna Lazzaretto Estate 2026. «Proporrò al pubblico anche una canzone nuova. Un piccolo assaggio di quello che sarà il nuovo progetto». Per la festa di chiusura del «Lazzaretto Estate 2026» va in scena il 25 luglio Angelica Gori, in arte Chiamamifaro. La giovane cantautrice suona con la band. A fine concerto si balla con la musica scelta dal deejay Stefano Federici di Radio Number One (inizio ore 21.30; ingresso libero). «Sono felice di suonare al Lazzaretto, spazio che ha ospitato icone della musica, anche internazionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Chiamamifaro: «In testa ho tanta musica che cresce insieme a me»

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