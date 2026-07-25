Chiamamifaro Festival Anni ’90 e cinema all’aperto | il week-end in città
A Bergamo si svolgono diverse iniziative nel fine settimana, tra cui il Festival Anni ’90 presso ChorusLife, un concerto di Chiamamifaro che chiude Bergamo Lazzaretto Estate 2026 e proiezioni di film all’aperto. Questi eventi coinvolgono pubblico e residenti e coprono musica, cinema e cultura. Le manifestazioni si svolgono in diverse location della città e sono aperte a partecipanti di tutte le età.
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamento spiccano il Festival Anni ’90 a ChorusLife, il concerto di Chiamamifaro a chiusura di Bergamo Lazzaretto Estate 2026 e cinema all’aperto. Da annotare, inoltre, la festa alla Madonna della Castagna, la sagra della bufala, polpo & arrosticini al Piazzale degli Alpini, spettacoli per famiglie e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 25 e domenica 26 luglio. BERGAMO SABATO 25 LUGLIO – Torna la Festa alla Madonna della Castagna – “Festival Anni ’90” a ChorusLife – Al Piazzale degli Alpini sagra della bufala, polpo &... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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