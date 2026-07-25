Chiamamifaro Festival Anni ’90 e cinema all’aperto | il week-end in città

Notizia in breve

A Bergamo si svolgono diverse iniziative nel fine settimana, tra cui il Festival Anni ’90 presso ChorusLife, un concerto di Chiamamifaro che chiude Bergamo Lazzaretto Estate 2026 e proiezioni di film all’aperto. Questi eventi coinvolgono pubblico e residenti e coprono musica, cinema e cultura. Le manifestazioni si svolgono in diverse location della città e sono aperte a partecipanti di tutte le età.