Festival Mediterraneo Trovesi Dardust e Rondò Veneziano | il week-end in città

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il Festival Mediterraneo a ChorusLife, il concerto di Trovesi con il gruppo fiati Musica Aperta al Ridotto Gavazzeni (sabato) e il concerto di Dardust al Lazzaretto (sabato). Da annotare, inoltre, Rondò Veneziano al Lazzaretto (domenica), la festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, la sagra della bufala, polpo & arrosticini al Piazzale degli Alpini e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 11 e domenica 12 luglio. BERGAMO SABATO 11 LUGLIO – Torna la Festa alla Madonna della Castagna – Al Ridotto... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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