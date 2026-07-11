Festival Mediterraneo Trovesi Dardust e Rondò Veneziano | il week-end in città
Durante il fine settimana a Bergamo si svolgono diverse iniziative, tra cui il Festival Mediterraneo presso ChorusLife. Sabato si tiene il concerto di Trovesi con il gruppo fiati Musica Aperta al Ridotto Gavazzeni, mentre allo stesso orario si svolge anche il concerto di Dardust all’interno del complesso del Lazzaretto. Sono previsti anche altri eventi, tra cui l’esibizione di Rondò Veneziano.
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il Festival Mediterraneo a ChorusLife, il concerto di Trovesi con il gruppo fiati Musica Aperta al Ridotto Gavazzeni (sabato) e il concerto di Dardust al Lazzaretto (sabato). Da annotare, inoltre, Rondò Veneziano al Lazzaretto (domenica), la festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, la sagra della bufala, polpo & arrosticini al Piazzale degli Alpini e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 11 e domenica 12 luglio. BERGAMO SABATO 11 LUGLIO – Torna la Festa alla Madonna della Castagna – Al Ridotto... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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