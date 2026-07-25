Cheddira tra Frosinone e Verona | la preferenza è chiara

Walid Cheddira è tra i giocatori in discussione tra Frosinone e Verona. L’attaccante marocchino, attualmente in forza al Napoli, potrebbe lasciare la squadra durante questa sessione di mercato. La decisione sulla sua cessione non è ancora ufficiale.

Il futuro di Walid Cheddira resta ancora da definire. L’attaccante marocchino è tra i giocatori che possono lasciare il Napoli durante questa sessione di mercato. Il Frosinone continua a seguirlo con interesse. All’inizio di agosto sono previsti nuovi contatti con il club azzurro per provare ad avvicinare le parti e trovare una soluzione. Secondo Nicolò Schira, la società ciociara vuole approfondire l’operazione. Cheddira è un profilo apprezzato da tempo e può diventare uno degli obiettivi principali per completare il reparto offensivo. La concorrenza, però, non manca. Anche il Verona sta lavorando per convincere il Napoli ad aprire alla cessione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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