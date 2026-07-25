Charles Leclerc non è soddisfatto | Qualifiche confusionarie Non avevo il feeling di ieri con la macchina
Durante le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, Charles Leclerc ha ottenuto il terzo tempo, ma ha espresso insoddisfazione riguardo alle condizioni di guida. Ha definito le sessioni confuse e ha detto di non aver trovato il feeling con la vettura come nella giornata precedente. Nonostante le difficoltà, il pilota ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, anche se ha manifestato che le qualifiche non sono state lineari e hanno presentato problemi di gestione della monoposto.
Charles Leclerc prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo aver messo a segno il terzo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Hungaroring la Ferrari ha mancato il colpo grosso ma ha comunque piazzato le due vittorie in seconda e terza posizione confermando come la SF-26 si trovi particolarmente bene sul lay-out magiaro. La pole position porta la firma di Lando Norris con il tempo di 1:17.207 con soli 12 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton, quindi terzo Charles Leclerc a 238. Quarta posizione per Andrea Kimi Antonelli a 272 millesimi, quinta per Oscar Piastri a 477 mentre in sesta si classifica Max Verstappen a 518. 🔗 Leggi su Oasport.it
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