Charles Leclerc non è soddisfatto | Qualifiche confusionarie Non avevo il feeling di ieri con la macchina

Notizia in breve

Durante le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, Charles Leclerc ha ottenuto il terzo tempo, ma ha espresso insoddisfazione riguardo alle condizioni di guida. Ha definito le sessioni confuse e ha detto di non aver trovato il feeling con la vettura come nella giornata precedente. Nonostante le difficoltà, il pilota ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, anche se ha manifestato che le qualifiche non sono state lineari e hanno presentato problemi di gestione della monoposto.