Charles Leclerc ha dichiarato che il riposo è ora una parte essenziale della sua preparazione. Tuttavia, durante i fine settimana di gara, spesso fatica ad addormentarsi subito, anche se il corpo necessita di recupero. Nei momenti più intensi, la mente continua a rivivere le curve, le scelte e i dettagli delle qualifiche. La difficoltà ad addormentarsi si verifica soprattutto nei giorni di gara, nonostante l’importanza di un buon riposo.

Charles Leclerc non si addormenta sempre appena appoggia la testa sul cuscino. Succede soprattutto nei weekend di gara, quando il corpo avrebbe bisogno di recuperare, ma la mente continua a ripercorrere curve, decisioni e millesimi di secondo. In estate, al carico mentale si aggiunge un ostacolo più comune: il caldo, che rende più difficile abbassare la temperatura corporea e mantenere il sonno continuo. Per attenuare la tensione, il pilota della Ferrari ricorre alla r espirazione diaframmatica. «Non elimina completamente i pensieri, ma li rende più deboli. Ed è sufficiente per riuscire ad addormentarmi», racconta. Una tecnica che ha sperimentato a lungo, soprattutto nei fine settimana di gara, per evitare che lo stress finisca per compromettere proprio la fase in cui l’organismo dovrebbe recuperare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Charles Leclerc : «Dormire bene è diventato una parte fondamentale della mia preparazione»

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