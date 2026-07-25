La Polizia di Stato e la Polizia locale hanno sequestrato un’area di uno chalet sulla spiaggia, destinata a locale pubblico per balli. L’intervento è avvenuto durante controlli estivi intensificati. La disposizione riguarda un’area specifica dell’attività, già oggetto di decreto di sequestro preventivo. Nessuno è stato arrestato, e l’area rimane sotto sequestro. La decisione segue verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e autorizzazioni per gli eventi.

Intensificazione dei controlli nella stagione estiva, estesi anche negli chalet del lungomare. La Polizia di Stato di Ancona e la Polizia locale di Falconara Marittima hanno eseguito nei giorni scorsi un decreto di sequestro preventivo dell’area di un locale pubblico (in spiaggia) che era stata destinata al ballo. Durante le verifiche, gli agenti avrebbero accertato, in diverse occasioni, che sarebbero state organizzate serate con musica su pista da ballo ma senza i titoli amministrativi necessari. I poliziotti della Divisione della Polizia amministrativa della Questura dorica, insieme agli operatori del Comando falconarese, hanno effettuato alcuni sopralluoghi nello chalet appurando che erano state promosse (e pubblicizzate) serate di ballo, con tanto di deejay e numerosi clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chalet nei guai, sequestrata un’area

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