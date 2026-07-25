Cerca di fermare i violenti | L’ho fatto per Bologna Ragazzi basta scontri

Una donna si è messa in mezzo ai gruppi di giovani coinvolti in scontri, cercando di fermarli. Ha raccontato di averlo fatto di cuore, scendendo in strada per tentare di impedire le violenze. Alla fine, non è riuscita a bloccare i violenti, ma spera di aver trasmesso un messaggio di pace. La sua azione è stata motivata dall’amore per la città e dalla volontà di evitare ulteriori scontri.

"Mi è venuto dal cuore. Sono scesa in strada e ho provato a fermarli". Alla fine "non ci sono riuscita, ma spero di aver lanciato un messaggio". Quello di non praticare la violenza e di voler bene alla città che cresce e accoglie. Un messaggio che anche la premier Giorgia Meloni ha gradito: "Lei ha avuto il coraggio di frapporsi tra chi seminava violenza e le forze dell’ordine, nel tentativo di far prevalere il buon senso. Brava Francesca". Bolognese di nascita, la signora di 63 anni che ha provato a fermare i facinorosi che hanno alimentato la guerriglia contro la polizia e il centro storico è diventata un simbolo per l’intera città. Alcuni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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