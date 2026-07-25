Centro estetico e officina abusivi scoperti nella Bassa | scattano chiusure multe e sequestri

Un centro estetico e un’officina sono stati scoperti abusivi nella Bassa. I locali erano attrezzati con strumenti professionali e frequentati da clienti, ma erano aperti senza le autorizzazioni necessarie. Sono state disposte la chiusura delle attività, multe e sequestri delle attrezzature. Le ispezioni sono state condotte dai funzionari competenti, che hanno riscontrato irregolarità nelle autorizzazioni e nelle norme di sicurezza. Nessun altro dettaglio sulla proprietà o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

A prima vista potevano sembrare attività come tante altre. E, in effetti, lo erano. Postazioni perfettamente allestite, attrezzature professionali e clienti. Non mancava nulla. Se non le autorizzazioni per esercitare. È quanto hanno scoperto negli ultimi giorni gli agenti di Polizia Locale dei comandi di Cologno al Serio e Cividate al Piano, che in due distinti controlli hanno smascherato un centro estetico e un’officina abusivi. Per i titolari sono scattate la cessazione dell’attività e una multa di 3mila euro nel primo caso, una sanzione da oltre 5mila euro e il sequestro dell’attrezzatura nel secondo. Il primo intervento è avvenuto a Cologno al Serio, dove gli agenti hanno scoperto un centro estetico pienamente operativo ma privo dei requisiti previsti dalla normativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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