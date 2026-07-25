Il Milan ha pareggiato 2-2 nella prima amichevole estiva contro il Celtic. La squadra di Ruben Amorim si è trovata sotto di due gol nel primo tempo, ma ha pareggiato grazie a due reti di Francesco Camarda. Tra le dichiarazioni, il difensore del Celtic ha definito il Milan un “grandissimo club” con giocatori di altissimo livello.

Il Diavolo non va oltre il pareggio nella prima amichevole estiva del precampionato contro il Celtic. I rossoneri di Ruben Amorim hanno rimontato il doppio svantaggio accumulato nel primo tempo grazie alla doppietta di Francesco Camarda. Al termine del match, Kieran Tierney, terzino della formazione scozzese, si è complimentato con il Milan. Celtic-Milan 2-2, primo tempo horror: la riprende Camarda. Il Milan parte malissimo, con un errore di Pavlovic in fase di impostazione che permette al Celtic di passare in vantaggio con Duran all'11' minuto. Al 28' un'altra leggerezza in disimpegno da parte di Ricci permette ai padroni di casa di raddoppiare con Forrest. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Celtic, Tierney: "Il Milan è un grandissimo club con giocatori di altissimo livello"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOMBSHELL! ARNE ENGELS WANTED ACROSS EUROPE ! MILAN LAZIO NOTTINGHAM FOREST NAPOLI ! CELTIC FC NEWS

Notizie e thread social correlati

Akanji: «Chivu penso che capisca molto bene i giocatori perché è stato lui stesso un calciatore di altissimo livello»Manuel Akanji ha dichiarato che Chivu, ex calciatore, comprende bene i giocatori grazie alla sua esperienza ai massimi livelli.

Mondiali, quanto incassano i club con i giocatori impegnati: Milan prima classificataDurante i Mondiali, i club ricevono un contributo economico per ogni calciatore convocato dalla propria nazionale, grazie al Fifa Club Benefits...

Temi più discussi: Celtic-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Celtic-Milan: quote, pronostico e probabili dell'amichevole del Diavolo; Celtic FC vs AC Milan 25/07/2026 Punteggio Live; Celtic Milan: probabili formazioni e pronostico 25/07/2026.

Celtic, Tierney: Milan grandissima squadra. Ci siamo affrontati a viso aperto x.com

Celtic-Milan LIVE, le formazioni ufficiali: Comotto dal 1', c'è KosticSegui la diretta della prima gara amichevole. msn.com

Celtic, Tierney: Milan grandissima squadra. Ci siamo affrontati a viso apertoIl terzino Kieran Tierney, uno dei leader nello spogliatoio del Celtic, ha parlato al termine dell'amichevole contro il Milan ... milannews.it