Celtic-Milan 2-0 amichevole LIVE | altro errore in impostazione | PM
Alle 16:00 si è disputata l'amichevole tra Celtic e Milan a Glasgow. La squadra italiana, guidata dal nuovo allenatore Ruben Amorim, ha subito una sconfitta per 2-0. Durante la partita, si è verificato un errore in impostazione che ha portato all'apertura delle marcature per il Celtic. Questa gara rappresenta il primo impegno non ufficiale della squadra rossonera in vista della stagione 2026-27.
Inizia la prestagione del Milan di Ruben Amorim: per l'allenatore portoghese oggi è il debutto non ufficiale sulla panchina rossonera. Dalle 16:00, presso il Celtic Park di Glasgow (Scozia), il Diavolo affronterà il Celtic nella prima amichevole in preparazione della stagione 2026-27. **Restate qui su PianetaMilan per seguire il racconto della partita LIVE.** Le prime scelte di Amorim: le formazioni ufficiali. CELTIC (4-3-2-1): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McCowan, McGregor, Engels; Forrest, Tounekti; Durán. A disp.: Doohan, Gill; Montgomery, Ralston, Scales; Bernardo, Hatate, Hatton, McArdle, Oxlade-Chamberlain, Turley; Balikwisha, Osmand. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Celtic-Milan 0-0, amichevole LIVE: inizia la partita! | PMAlle 16:00 si è disputata un’amichevole tra Celtic e Milan a Glasgow, terminata 0-0.
Leggi anche: Celtic-Milan, l'amichevole estiva in diretta: la partita live | PM
Temi più discussi: Celtic-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Milan, i convocati di Amorim per l'amichevole con il Celtic; Pronostico Celtic-Milan quote amichevole per club a Glasgow; quote Celtic Milan: il pronostico sui rossoneri.
Formazione #Milan contro il Celtic (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ossola, Comotto, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Kostic #CelticMilan x.com
Alle ore 16:00 assisteremo alla prima amichevole del Milan di Amorim contro il Celtic! Che sensazioni avete? #MilanNews24 facebook
Celtic-Milan, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni sull'amichevole Celtic-Milan: le formazioni e come seguire il match. msn.com
Celtic-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevoleOggi si gioca alle 16:00 italiane la prima amichevole ufficiale del nuovo Milan di Amorim: a Glasgow contro il Celtic campione di Scozia ... fanpage.it