Celtic-Milan 2-0 amichevole LIVE | altro errore in impostazione | PM

Notizia in breve

Alle 16:00 si è disputata l'amichevole tra Celtic e Milan a Glasgow. La squadra italiana, guidata dal nuovo allenatore Ruben Amorim, ha subito una sconfitta per 2-0. Durante la partita, si è verificato un errore in impostazione che ha portato all'apertura delle marcature per il Celtic. Questa gara rappresenta il primo impegno non ufficiale della squadra rossonera in vista della stagione 2026-27.