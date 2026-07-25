Celtic-Milan 1-0 amichevole LIVE | papera di Pavlovic in difesa | PM

Da pianetamilan.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al 30° minuto, un errore in uscita del difensore rossonero ha portato alla rete decisiva. La partita tra Celtic e Milan si è conclusa con il risultato di 1-0. La gara, disputata a Glasgow, ha segnato il debutto non ufficiale sulla panchina del Milan per l’allenatore portoghese. La squadra rossonera ha affrontato il Celtic in un’amichevole di preparazione alla stagione 2026-27.

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Inizia la prestagione del Milan di Ruben Amorim: per l'allenatore portoghese oggi è il debutto non ufficiale sulla panchina rossonera. Dalle 16:00, presso il Celtic Park di Glasgow (Scozia), il Diavolo affronterà il Celtic nella prima amichevole in preparazione della stagione 2026-27. **Restate qui su PianetaMilan per seguire il racconto della partita LIVE.** Le prime scelte di Amorim: le formazioni ufficiali. CELTIC (4-3-2-1): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McCowan, McGregor, Engels; Forrest, Tounekti; Durán. A disp.: Doohan, Gill; Montgomery, Ralston, Scales; Bernardo, Hatate, Hatton, McArdle, Oxlade-Chamberlain, Turley; Balikwisha, Osmand. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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