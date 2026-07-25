Celtic-Milan 1-0 amichevole LIVE | papera di Pavlovic in difesa | PM

Notizia in breve

Al 30° minuto, un errore in uscita del difensore rossonero ha portato alla rete decisiva. La partita tra Celtic e Milan si è conclusa con il risultato di 1-0. La gara, disputata a Glasgow, ha segnato il debutto non ufficiale sulla panchina del Milan per l’allenatore portoghese. La squadra rossonera ha affrontato il Celtic in un’amichevole di preparazione alla stagione 2026-27.