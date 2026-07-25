Celtic-Milan 0-0 amichevole LIVE | segui con noi la partita! | PM

Alle 16:00 si è disputata un'amichevole tra Celtic e Milan presso il Celtic Park di Glasgow. Il risultato finale è stato 0-0. Questa partita rappresenta il debutto non ufficiale del nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, sulla panchina rossonera, nella fase di preparazione alla stagione 2026-27. La partita ha segnato l'inizio della prestagione del club milanese.

Inizia la prestagione del Milan di Ruben Amorim: per l'allenatore portoghese oggi è il debutto non ufficiale sulla panchina rossonera. Alle 16:00, presso il Celtic Park di Glasgow (Scozia), il Diavolo affronterà il Celtic nella prima amichevole in preparazione della stagione 2026-27. promowebapp Gli assenti della partita. Non ci saranno - Estupiñán (appena tornato a Milanello), Il nuovo gioco di Amorim. Sarà comunque molto curioso vedere come giocherà il Milan di Amorim dopo pochi giorni di lavoro al centro sportivo rossonero di Milanello. Rispetto a Massimiliano Allegri, il portoghese predilige un calcio molto più offensivo, verticale e aggressivo soprattutto in fase di non possesso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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