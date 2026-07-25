Cedolino pensione agosto 2026 | tutte le novità su conguagli rimborsi e debiti d' imposta

Notizia in breve

A luglio sono stati inviati i cedolini delle pensioni di agosto 2026, con aggiornamenti sui conguagli fiscali collegati al modello 730. Tra le novità ci sono rimborsi e eventuali debiti d’imposta, che vengono evidenziati nelle buste paga. Molti pensionati stanno verificando attentamente gli importi, in attesa di chiarimenti su eventuali variazioni rispetto ai mesi precedenti.