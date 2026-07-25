CdS – Il Como fa sul serio | Chalobah e Kean

Il Chelsea ha raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen per il trasferimento di Kerim Alajbegovic, 18 anni. La trattativa si è conclusa con una cifra di 34 milioni di euro più bonus. La notizia è stata confermata dal Corriere, dopo l’interesse del club londinese nei confronti del giovane attaccante. L’affare si è sbloccato rapidamente, portando a una transazione ufficiale tra le due squadre.

2026-07-25 10:19:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: L’ irruzione del Chelsea per Kerim Alajbegovic (18) ha portato in breve tempo all’accordo con il Bayer Leverkusen, sulla base di 34 milioni di euro con bonus. L’assalto inglese, ricordiamolo, è arrivato dopo alcuni giorni di studio ed è stato ispirato dalla stima e dal pressing del tecnico Xabi Alonso (44), che conosce molto bene il giovane talento bosniaco. Ieri, in attesa della decisione definitiva del ragazzo, c’è stata la stretta finale tra le due società. Nessuna trattativa estenuante, né giochi al ribasso: i Blues, senza problemi di liquidità, come dimostra il mercato faraonico intrapreso, hanno di fatto messo subito sul piatto 34 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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