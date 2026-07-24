Il Como fa sul serio per Chalobah e brucia l’Inter | incontro decisivo con il Chelsea
Il Como ha programmato un incontro con il Chelsea per discutere l’acquisto di Chalobah, superando l’Inter nella corsa al giocatore. Si tratta di un incontro considerato decisivo per definire l’affare. Il club lombardo sta cercando di rafforzare la rosa con un giocatore di livello internazionale prima dell’inizio della prossima stagione.
Inter News 24 Il Como avanza spedito per Chalobah e supera l’Inter. In programma un incontro con il Chelsea per chiudere l’affare. Il Como continua a spingere con decisione per regalarsi un colpo di altissimo profilo internazionale in vista della prossima stagione. La società lariana è al lavoro senza sosta per chiudere l’operazione che porterebbe in biancoblù il difensore inglese Trevoh Chalobah, di proprietà del Chelsea e nei mesi scorsi seguito a lungo anche dall’ Inter. Vertice a un passo: i dettagli della trattativa. Come riportato da Sky Sport, l’affare è entrato nella sua fase più calda. Nella giornata di domani, sabato 25 luglio, è infatti in programma un nuovo e decisivo incontro tra i dirigenti dei due club con l’obiettivo dichiarato di trovare l’intesa definitiva e sbloccare l’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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