Inter News 24 Il Como avanza spedito per Chalobah e supera l’Inter. In programma un incontro con il Chelsea per chiudere l’affare. Il Como continua a spingere con decisione per regalarsi un colpo di altissimo profilo internazionale in vista della prossima stagione. La società lariana è al lavoro senza sosta per chiudere l’operazione che porterebbe in biancoblù il difensore inglese Trevoh Chalobah, di proprietà del Chelsea e nei mesi scorsi seguito a lungo anche dall’ Inter. Vertice a un passo: i dettagli della trattativa. Come riportato da Sky Sport, l’affare è entrato nella sua fase più calda. Nella giornata di domani, sabato 25 luglio, è infatti in programma un nuovo e decisivo incontro tra i dirigenti dei due club con l’obiettivo dichiarato di trovare l’intesa definitiva e sbloccare l’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Il Como fa sul serio per Chalobah e brucia l’Inter: incontro decisivo con il Chelsea

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