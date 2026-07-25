Le franchigie dei Cavaliers, Heat e Warriors devono riorganizzarsi sul mercato dopo che LeBron non si è unito a loro. Mentre Philadelphia celebra l’arrivo di LeBron, le altre squadre sono costrette a trovare soluzioni alternative per rafforzare la rosa. La decisione di LeBron di non firmare con queste squadre ha portato a un cambiamento nelle strategie di mercato delle tre franchigie.

Mentre Philadelphia gioisce per l'arrivo di LeBron, le franchigie deluse dal mancato approdo del Re sono costrette a capire come intervenire sul mercato per puntellare il roster. A Cleveland l'obiettivo numero uno, a questo punto, diventa Jonathan Kuminga, un'ala dinamica che potrebbe aiutare i Cavs in transizione. In casa Heat si cerca un tiratore affidabile: Thompson, De Rozan e Bradley Beal sarebbero i candidati. Klay Thompson è seguito anche dai Golden State Warriors, che sarebbero interessati anche a Trey Murphy III e Mario Hezonja. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Cavs, Heat e Warriors: ecco gli obiettivi dopo il 'no' di LeBron

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