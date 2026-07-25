I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania hanno arrestato un uomo di 31 anni nel quartiere San Giorgio. Durante un servizio di osservazione, i militari hanno scoperto droga nascosta sul tetto di un chiosco. L’arresto è avvenuto dopo aver interrotto un’attività di spaccio nel quartiere. La droga è stata sequestrata e l’uomo portato in caserma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz nel quartiere San Giorgio dopo un servizio di osservazione. Un’attività di spaccio è stata interrotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, che hanno arrestato un 31enne nel quartiere San Giorgio, a Catania. L’uomo è stato trovato in possesso di numerose dosi di marijuana e hashish già pronte per la vendita. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. L’indagine e il monitoraggio del chiosco. L’operazione è nata da una mirata attività investigativa condotta nei pressi dello Stradale San Giorgio. Dopo aver... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, droga nascosta sul tetto di un chiosco: 31enne arrestato dai Carabinieri

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