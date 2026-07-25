La produzione del film su Lucio Dalla ha aperto i casting in Emilia-Romagna. Si cercano figuranti e attori per ruoli minori da inserire nelle riprese. La selezione riguarda persone che possano partecipare come comparse o interpreti di piccoli ruoli. La ricerca è rivolta a candidati disponibili nelle prossime settimane. La fase di casting si svolge in diverse località della regione, con l’obiettivo di trovare i profili richiesti per il progetto cinematografico.

Bologna, 25 luglio 2026 – La macchina organizzativa di Lucio entra nel vivo. La produzione del film dedicato a Lucio Dalla ha avviato una nuova sessione di casting per individuare figurazioni e interpreti di piccoli ruoli da coinvolgere nelle riprese. La ricerca è rivolta a persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna e nelle regioni confinanti, con candidature aperte fino alle ore 10 del 10 agosto. Ecco come partecipare. Un film dedicato alla vita di Dalla. Diretto da Ambrogio Lo Giudice, Lucio ripercorre la vicenda umana e artistica di Lucio Dalla, seguendone l'evoluzione personale e musicale. Il racconto mette al centro un artista fuori dagli schemi, capace di trasformare fragilità e inquietudini in alcune delle pagine più significative della musica italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casting aperti per il film su Lucio Dalla: si cercano figurazioni e piccoli ruoli in Emilia-Romagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ‘Lucio’ diventa un film: “Casting al via per Dalla”

Leggi anche: Casting e riprese in Emilia-Romagna per il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo: quando e dove

Argomenti più discussi: Lucio, nuovi casting per il TV movie Rai: si cercano figurazioni e piccoli ruoli; Casting nelle Marche per la miniserie Gli ininfluenti: si cercano attori e attrici; Serie internazionale Viola Film: aperti i casting per uomini e donne dai 18 ai 75 anni; Casting per il film Lucio di Ambrogio Lo Giudice: selezioni aperta per figurazioni e piccoli ruoli.

Casting aperti per il film su Lucio Dalla: si cercano figurazioni e piccoli ruoli in Emilia-RomagnaLa produzione di Lucio, diretto da Ambrogio Lo Giudice, apre le selezioni per figurazioni, piccoli ruoli e anche musicisti. Candidature entro le 10 del 10 agosto. Previsto compenso per i partecipant ... ilrestodelcarlino.it