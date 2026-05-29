‘Lucio’ diventa un film | Casting al via per Dalla
Bologna, 29 maggio 2026 – Quattro opere cinematografiche, quattro opere televisive e tre documentari sostenuti con oltre un milione dalla nostra Regione, tra cui un attesissimo biopic su Lucio Dalla intitolato ’Lucio’, con la regia di Ambrogio Lo Giudice, le cui riprese inizieranno il 12 settembre. Sono 11 i progetti selezionati per la prima sessione 2026 del bando Cinema e audiovisivo regionale per produzioni nazionali, europee ed extraeuropee. Tra i titoli si annunciano anche ’ Gotico Padano ’, che impegna Pupi Avati e la figlia Mariantonia alla regia di questa serie ambientata nel Delta del Po tra nebbie e segreti, il ritorno del Manetti Bros. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: ‘Lucio’ diventa un film: Casting al via per Dalla; Lucio Fontana - The Final Cut: il docufilm evento arriva al cinema per tre giorni; Perché Lucio Fontana piace ancora così tanto?; Il documentario su Lucio Fontana è al cinema.
Oggi mercoledì 27 maggio 2026 nelle nostre sale, il film a Qualcuno Piace Caldo in versione originale con sottotitoli in italiano Multisala Modena: - La Grande Arte: Lucio Fontana 17.00 - The Mandalorian and Grogu 18.00 e 20.45 - Michael 21.20 - A Qualcuno facebook
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