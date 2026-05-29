Bologna, 29 maggio 2026 – Quattro opere cinematografiche, quattro opere televisive e tre documentari sostenuti con oltre un milione dalla nostra Regione, tra cui un attesissimo biopic su Lucio Dalla intitolato ’Lucio’, con la regia di Ambrogio Lo Giudice, le cui riprese inizieranno il 12 settembre. Sono 11 i progetti selezionati per la prima sessione 2026 del bando Cinema e audiovisivo regionale per produzioni nazionali, europee ed extraeuropee. Tra i titoli si annunciano anche ’ Gotico Padano ’, che impegna Pupi Avati e la figlia Mariantonia alla regia di questa serie ambientata nel Delta del Po tra nebbie e segreti, il ritorno del Manetti Bros. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Lucio’ diventa un film: “Casting al via per Dalla”

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