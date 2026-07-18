La sorella di uno dei rapinatori uccisi ha dichiarato che Andrea, coinvolto nella rapina, aveva sbagliato e doveva essere punito, ma non con la morte. Ha aggiunto che la condanna dovrebbe arrivare da un tribunale, non da una pistola. La donna ha espresso fiducia nel presidente della Repubblica, sottolineando che il suo parere è importante in questa situazione. La famiglia chiede giustizia senza violenza e si dice speranzosa in un intervento istituzionale.

“Andrea ha sbagliato e doveva pagare per quello che ha fatto, ma la sua condanna doveva arrivare da un tribunale, non da una pistola”. È il messaggio con cui Caterina Spinelli, 32 anni, sorella di Andrea Spinelli, uno dei due rapinatori uccisi dopo l’assalto alla gioielleria di Mario Roggero, prova a separare le responsabilità del fratello dalla tragedia che ha segnato la sua famiglia. Nelle sue parole non c’è alcun tentativo di negare il passato di Andrea. “Abbiamo il massimo rispetto per la sentenza e per la condanna ( 14 anni e 9 mesi confermati dalla Cassazione, ndr ). Non siamo persone cattive”, afferma, ribadendo di riconoscere gli errori commessi dal fratello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Andrea non era un mostro. doveva pagare, ma non morire”, la sorella di uno dei rapinatori uccisi: “Ho fiducia in Mattarella”

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