Sabato scorso, fuori dal Caffè Morin, si è scatenata una rissa tra gruppi di giovani. L'evento ha coinvolto numerosi partecipanti e ha causato danni alla proprietà del locale. Le forze dell'ordine sono intervenute per sedare la situazione e hanno identificato alcuni dei coinvolti. Il locale rischia ora di essere sottoposto a restrizioni, tra cui una riduzione dell’orario di apertura. La vicenda è al vaglio delle autorità competenti.

Forte dei Marmi, 25 luglio 2026 – Promette strascichi la violenta rissa che sabato scorso ha coinvolto una folla di giovanissimi fuori dal Caffè Morin. Dagli uffici comunali sarebbe infatti partita la notifica della comunicazione ai titolari del locale che – per legge – hanno cinque giorni per presentare le proprie osservazioni. Trascorso tale termine potrebbe essere formalizzata l’ordinanza per imporre una riduzione temporanea dell’orario di apertura. Il Caffè Morin attualmente infatti garantisce servizio prolungato per le colazioni fino all’alba. L’ipotesi di comprimere l’orario consentirebbe di scongiurare la concentrazione di giovanissimi che, all’uscita dalle discoteche, arrivano anche da Marina di Pietrasanta (data la chiusura della vicina Capannina) per continuare a divertirsi finché non viene giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso di malamovida al Caffè Morin: il locale rischia l’apertura ridotta

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