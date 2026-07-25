Case Solved The London Files Recensione | il giallo noir che mette alla prova la logica

Notizia in breve

Case Solved: The London Files è un gioco investigativo che si focalizza sulla risoluzione di casi attraverso l’analisi di testimonianze e la scoperta di contraddizioni. Il gameplay evita inseguimenti e combattimenti, puntando sulla logica e sul ragionamento. I giocatori devono confrontare le dichiarazioni dei testimoni e individuare chi mente, mettendo alla prova le proprie capacità di deduzione. È un titolo che privilegia l’approccio razionale rispetto all’azione.