Case Solved The London Files Recensione | il giallo noir che mette alla prova la logica
Case Solved: The London Files è un gioco investigativo che si focalizza sulla risoluzione di casi attraverso l’analisi di testimonianze e la scoperta di contraddizioni. Il gameplay evita inseguimenti e combattimenti, puntando sulla logica e sul ragionamento. I giocatori devono confrontare le dichiarazioni dei testimoni e individuare chi mente, mettendo alla prova le proprie capacità di deduzione. È un titolo che privilegia l’approccio razionale rispetto all’azione.
Case Solved: The London Files è un gioco investigativo che abbandona inseguimenti, combattimenti e lunghe esplorazioni per concentrarsi sulla parte più razionale del lavoro di un detective: confrontare testimonianze, scoprire contraddizioni e dimostrare chi sta mentendo. Indagini costruite come veri rompicapo logici. Ogni caso di Case Solved: The London Files funziona come un rompicapo chiuso, progettato per condurre verso una sola risposta dimostrabile. Il giocatore deve raccogliere informazioni sui sospettati, analizzare gli elementi presenti sulla scena e confrontare dichiarazioni che non possono essere tutte vere. La struttura ricorda i classici enigmi nei quali bisogna associare correttamente persone, luoghi, orari e oggetti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
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Case Solved The London Files Demo Gameplay PL
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