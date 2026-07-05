Negli ultimi anni, le star hanno adottato frequentemente stivali anche durante i mesi estivi, abbinandoli a capi leggeri come shorts, minigonne e abiti estivi. Questa tendenza, che rompe le convenzioni stagionali, ha portato a un uso più diffuso di modelli come le ankle boots, i biker e i cuissardes. La scelta di indossare stivali in estate è diventata un elemento di stile che divide opinioni e ha complicato alcune combinazioni di look.

Ci sono tendenze che nascono per provocare, altre che finiscono per complicare anche i look più semplici, come gli stivali in estate. Negli ultimi anni le celebrity li hanno normalizzati: texani con gli shorts, biker con gli abiti leggeri, cuissardes con le minigonne, ankle boots indossati anche nei mesi più caldi. Una formula diventata quasi automatica nello street style, ma non per questo meno divisiva. L’ultima ad averli scelti, nonostante l’ondata di caldo anomalo, è Suki Waterhouse, avvistata a New York con un look che aveva tutti gli elementi per funzionare. Il problema arriva dal basso: un paio di stivali alti beige in suede, troppo pesanti per la stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stivali in estate: la tendenza divisiva che mette alla prova anche le star

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