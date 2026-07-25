Case di comunità taglio del nastro Sono otto le strutture di Asst
Otto case di comunità sono state inaugurate dall’Asst, offrendo servizi di cura, assistenza territoriale e prevenzione al di fuori degli ospedali tradizionali. Le strutture sono state aperte ufficialmente, segnando un cambiamento nel sistema sanitario locale. La novità riguarda la possibilità di accesso a servizi specialistici senza recarsi in ospedale e di ricevere assistenza più vicina a casa. La rete di strutture mira a ridurre i ricoveri e migliorare l’assistenza territoriale.
Cura, assistenza sanitaria territoriale e prevenzione al di fuori delle mura dell’ospedale “classico“. È senz’altro una rivoluzione, in primis per gli stessi utenti, che ora va fatta conoscere nelle sue novità e potenzialità. La "traduzione" operativa del Decreto 772022, la riforma cardine del Servizio sanitario nazionale inclusa nel Pnrr, è realtà. Ieri mattina ha preso il via da Sondrio ed è proseguito a Berbenno il "tour" delle cerimonie di inaugurazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità di Asst Valtellina e Alto Lario. Alla presenza del prefetto e delle massime autorità il primo taglio del nastro in via Stelvio, nello stesso stabile del Centro prelievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Casa di comunità di Sarzana e punto unico di accesso, l'inaugurazione 29-06-2026
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Al centro della riforma sanitaria del governo le Case di comunità stanno via via sorgendo in tutta Italia. A Catanzaro il taglio del nastro della prima di due. Per le zone costiere restyling alla struttura di Lido finalmente espressione totale di offerte sociosanitarie. facebook
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