Casa Arbore che sorgerà a Foggia Ieri presentato il progetto

È stato presentato ieri il progetto di Casa Arbore, un nuovo spazio culturale che sorgerà a Foggia nel Polo Biblio-Museale di viale Giuseppe Di Vittorio. La sindaca della città ha partecipato alla presentazione, annunciando l’iniziativa. L’obiettivo è creare un luogo dedicato alle attività culturali e artistiche, integrato nel complesso museale. Il progetto prevede la realizzazione di ambienti dedicati a esposizioni, eventi e momenti di incontro per la comunità.

Scrive Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia:????????????????????:??????????????????????????????????????? Presentato ieri il progetto di Casa Arbore, il nuovo spazio culturale che nascerà a Foggia all’interno del Polo Biblio-Museale di viale Giuseppe Di Vittorio. Nel suo intervento, la sindaca Maria Aida Episcopo ha definito l’iniziativa un vero dono per la città, uno spazio destinato a valorizzare il percorso artistico e umano di Renzo Arbore, ma anche a diventare un luogo di partecipazione per tutte le generazioni. In collegamento da Roma, il Maestro ha condiviso la sua visione di Casa Arbore come uno spazio dinamico, non un museo tradizionale, ma un punto di riferimento aperto alla comunità e alla vita culturale della città. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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