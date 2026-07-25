A Foggia nasce il Museo Casa Arbore | ospiterà le collezioni e l’archivio Rai

A Foggia è stato presentato il progetto del Museo Casa Arbore, che sorgerà in città. Il museo ospiterà le collezioni e l’archivio donati da Renzo Arbore alla Regione Puglia. Gli spazi espositivi saranno dedicati a oggetti, memorabilia e materiali d’archivio legati alla figura del musicista e conduttore. La struttura sarà un nuovo polo culturale nel centro della città, pronto a ospitare le collezioni.

FOGGIA – Presentati a Foggia gli spazi del futuro Museo Casa Arbore, il nuovo polo culturale che ospiterà la straordinaria collezione di oggetti, memorabilia e materiali d’archivio donati da Renzo Arbore alla Regione Puglia. L’edificio, che sarà allestito nelle prossime settimane, diventerà un contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità e alle realtà del territorio. Tra i pezzi più significativi della collezione figurano le celebri borsette in plastica e bachelite degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta, una preziosa raccolta di radio americane legate al periodo del Tropical Decò, le iconiche cravatte, camicie e gilet del Maestro, oltre a oggetti raccolti nei suoi viaggi in tutto il mondo e a una ricca biblioteca dedicata ad arte, musica e curiosità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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