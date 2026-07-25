Emanuele Zuelli è vicinissimo al Padova. Proprio quando la tifoseria azzurra era entrata nell’ordine delle idee di perdere Simone Zanon, uno dei big e beniamini della squadra, rischia di avere un altro imprevisto colpo al cuore. Il primo dei due meranesi a lasciare la Carrarese potrebbe essere, infatti, a sorpresa proprio il centrocampista classe 2001 sui cui l’ambizioso Padova, grande protagonista di questo mercato, si è gettato a capofitto con una proposta importante. E’ una trattativa data in chiusura e totalmente inaspettata visto che il giocatore sembrava essere uno dei capisaldi anche della prossima stagione azzurra ma che fa capire che davanti al giusto prezzo non ci siano incedibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Padova.

© Lanazione.it - Carrarese Emanuele Zuelli vicino al Padova. La trattativa, inaspettata, è alla battute finali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter Palestra, trattativa alle battute finali: si lavora sugli ultimi dettagli con l’AtalantaL'Inter e l'Atalanta sono in fase di trattativa finale per il trasferimento di Marco Palestra, con gli ultimi dettagli sui bonus ancora da definire.

Carrarese Cagliari e Pisa all’assalto di Zanon. Rifiutata la proposta del Thun per ZuelliLa Carrarese, il Cagliari e il Pisa sono interessati a Zanon, mentre il Thun ha offerto una proposta per Zuelli che è stata rifiutata.

Temi più discussi: Padova, accordo di massima raggiunto per Emanuele Zuelli: gli aggiornamenti; Carrarese: su Zuelli l’interesse degli svizzeri del Thun, presentata un’offerta; ??Calciomercato Padova - Non solo Pompetti, un fedelissimo di Calabro in mediana: vicino Zuelli; Carrarese Cagliari e Pisa all’assalto di Zanon. Rifiutata la proposta del Thun per Zuelli.

#Padova in chiusura per il centrocampista Emanuele #Zuelli dalla #Carrarese. Nelle prossime ore la fumata bianca. #calciomercato x.com

Carrarese Emanuele Zuelli vicino al Padova. La trattativa, inaspettata, è alla battute finaliAnche Zanon è pronto a lasciare gli azzurri. Serpeggia un po’ di preoccupazione tra la tifoseria che attende dalla società le mosse in entrata ... lanazione.it

Carrarese, Cagliari, and Pisa are all vying for Zanon. Thun's offer for Zuelli has been rejected.The Swiss champions offered one million euros. The Italian Berretti team, which won the regional championship in 1976-1977, reunited. sport.quotidiano.net