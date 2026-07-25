Carburanti estate sempre più cara Codacons | gli italiani spenderanno 10,8 miliardi tra luglio e agosto

Tra luglio e agosto, gli italiani spenderanno circa 10,8 miliardi di euro per carburanti, secondo il Codacons. Rispetto al 2025, i rincari alle pompe di benzina e diesel comporteranno un aumento di quasi 2 miliardi di euro. L’estate 2026 si preannuncia quindi più cara per chi viaggia in auto, con costi che si incrementano rispetto agli anni precedenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rincari alla pompa: quasi 2 miliardi di euro in più rispetto al 2025. L’estate 2026 si prospetta particolarmente pesante per gli automobilisti italiani. Secondo un’analisi del Codacons, la spesa complessiva per benzina e gasolio nei mesi di luglio e agosto raggiungerà circa 10,8 miliardi di euro, con un incremento di 1,9 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2025. L’associazione sottolinea come l’aumento dei prezzi dei carburanti stia incidendo in modo significativo sui costi degli spostamenti estivi, aggravando il bilancio delle famiglie che si mettono in viaggio per le vacanze. Lo Stato incasserà oltre 5,6 miliardi grazie a IVA e accise. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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