I residenti del Centro Storico di Napoli hanno diffidato il sindaco e il prefetto, chiedendo l’adozione immediata di un’ordinanza per fermare la movida rumorosa e disturbante. La richiesta nasce da episodi di vandalismo e schiamazzi che si sono intensificati nelle ultime settimane. I cittadini chiedono interventi concreti per garantire la quiete e la sicurezza nel quartiere, evidenziando la necessità di azioni tempestive da parte delle autorità locali e territoriali.

Tempo di lettura: 4 minuti Movida fracassona al Centro Storico, scatta diffida al sindaco Gaetano Manfredi e al prefetto Michele di Bari, “nelle loro rispettive qualità e competenze “. L’atto porta la firma di cinque residenti, assistiti dal legale Gennaro Esposito, consigliere comunale e presidente del Comitato Vivibilità Cittadina. L’iniziativa è del 9 luglio scorso, ma si apprende a margine dell’ultima notte di violenza in piazza Bellini, dove si registra il ferimento di un 33enne. L’iniziativa degli abitanti del centro antico si inserisce nell’annosa vicenda del caos movida. Già nel maggio di un anno fa, c’è stata un precedente diffida per l’adozione delle misure a tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Caos movida Centro Storico di Napoli, residenti diffidano sindaco e prefetto: “Subito ordinanza”

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Movida, aumentano i controlli dopo le segnalazioni dei cittadini

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