Caos bandiere gialle in Ungheria | cosa è successo e perché rischia Kimi Antonelli

Durante le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, si sono verificati numerosi segnali di bandiere gialle, con più interventi sul circuito che hanno interrotto le sessioni. Questi episodi hanno coinvolto vari piloti, causando rallentamenti e sanzioni. La presenza di bandiere gialle ha influenzato i tempi di qualificazione e ha sollevato discussioni sulla gestione della pista. Nessuna informazione specifica su incidenti o danni, ma la situazione ha creato tensione tra i partecipanti.

Non mancano polemiche e adrenalina al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Hungaroring ci aspettavamo una Q3 da vivere sul filo dei millesimi e delle bandiere gialle per eventuali errori e, in effetti, così è stato. La pole position è andata al campione del mondo Lando Norris con il tempo di 1:17.207 con soli 12 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton, quindi terzo Charles Leclerc a 238. Quarta posizione per Andrea Kimi Antonelli a 272 millesimi, quinta per Oscar Piastri a 477 mentre in sesta si classifica Max Verstappen a 518. Settimo tempo per George Russell a 533, ottavo per Isack Hadjar a 649, quindi nono Arvid Lindblad a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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