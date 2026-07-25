Campionati Mondiali Finali U19 | Reusa medaglia di bronzo! Rivivi l’evento su Sportface Tv

Matteo Reusa conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali U19 nel boulder. La sua performance ha permesso all’Italia di salire sul podio in questa disciplina. L’evento si è svolto nelle ultime ore e la sua prova è stata giudicata eccellente. È possibile rivedere l’intera finale e la medaglia sui canali ufficiali dedicati all’evento. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diversi paesi, con Reusa che si è distinto tra i giovani atleti.

Uno straordinario Matteo Reusa riporta l’Italia sul podio U19 nel boulder con una prestazione straordinaria: rivedi il bronzo dell’azzurro È stato un sabato magnifico al Climbing Stadium di Arco: Matteo Reusa è medaglia di bronzo mondiale nel Boulder Under 19! L’Italia torna sul podio dei Campionati Mondiali Giovanili, regalando un’emozione indimenticabile al pubblico di casa che ha riempito gli spalti per sostenere i propri beniamini. Dopo una semifinale combattutissima, dove ogni appiglio poteva fare la differenza, Reusa ha dimostrato maturità e freddezza eccezionali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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