Un camion da cantiere è stato completamente distrutto da un incendio scoppiato all’alba nel territorio di Castelfranco in Miscano, in provincia di Benevento. Le fiamme hanno provocato danni ingenti al veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno indagando sulle cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno verificando eventuali elementi sospetti o cause accidentali. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un camion da cantiere è stato distrutto da un incendio divampato alle prime luci dell’alba nel territorio di Castelfranco in Miscano, in provincia di Benevento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Benevento, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse propagarsi ad altri mezzi o strutture vicine. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, sono scattati gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, intervenuti sul luogo dell’episodio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Camion da cantiere in fiamme all’alba nel Beneventano: indagini in corso

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